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Марсохід знайшов на Марсі дорогоцінний камінь: вчені ламають голову, як він потрапив туди

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 листопада, 06:42
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Марсохід NASA Perseverance успішно зібрав ще один зразок гірської породи із зеленим мінералом на Червоній планеті. Тепер вчені висувають гіпотези щодо його походження
Марсохід знайшов на Марсі дорогоцінну породу
Марсохід знайшов на Марсі дорогоцінну породу / Фото: NASA

У колекції Perseverance з'явився шматочок олівіну. Це породоутворюючий мінерал, ортосилікат магнію та заліза, він дуже поширений у мантії. Також олівін один із найпоширеніших на Землі мінералів.

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А ще олівін вважається дорогоцінним каменем. З грецької олівін перекладається як золотий камінь. Щоправда, насичений зелений колір для нього рідкість – переважно він більше нагадує колір оливок.

"Ще один шматочок Марса, який потрібно взяти з собою. Мій останній зразок взятий з гірської породи, наповненої зеленим мінералом олівіном, і моя наукова група висловлює кілька ідей про те, як він потрапив туди. Гіпотези літають!", – йдеться у Twitter від імені марсохода.

Марсохід Perseverance збирає зразки породи Марса та поміщає їх у пробірки для зберігання. Цілком можливо, що у майбутньому вчені Землі зможуть отримати багату олівіном породу.

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NASA розробляє місію з доставки зразків марсоходу на Землю для вивчення на початку 2030-х років, пише cnet.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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