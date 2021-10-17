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Так вона не червона планета! Марсохід зробив неймовірну панораму поверхні Марса

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 жовтня, 17:11
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NASA опублікувало приголомшливий панорамний вид поверхні Марса, що складається зі знімків, зроблених марсоходом Perseverance
Марсохід зробив панорамне фото поверхні "Червоної планети"
Марсохід зробив панорамне фото поверхні "Червоної планети"

На знімку зображений район Південного Сеїта кратера Езеро, де марсохід Perseverance в даний час досліджує і шукає ознаки прадавнього життя.

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Цей регіон представляє особливий інтерес, тому що він містить одні з найстаріших скель в Езеро.

Повне зображення являє собою мозаїку, об'єднану з 84 окремих зображень, зроблених за допомогою інструменту марсохода Mastcam-Z.

Так виглядає знімок в повному розмірі ( фото у високій роздільній здатності ):

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Ці знімки були зроблені 12 вересня після того, як Perseverance завершила свою найдовшу на сьогоднішній день поїздку, пройшовши 175 метрів, пише digitaltrends.com.

Раніше ми писали, що NASA успішно запустило перший в історії зонд з вивчення троянських астероїдів. Сьогодні стартувала 12-річна місія нового астероїдного зонда NASA, який отримав ім'я "Люсі". Зонд відправиться вивчати скупчення астероїдів навколо Юпітера, відомих як троянські.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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