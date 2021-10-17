Так вона не червона планета! Марсохід зробив неймовірну панораму поверхні Марса

На знімку зображений район Південного Сеїта кратера Езеро, де марсохід Perseverance в даний час досліджує і шукає ознаки прадавнього життя.
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Цей регіон представляє особливий інтерес, тому що він містить одні з найстаріших скель в Езеро.
Повне зображення являє собою мозаїку, об'єднану з 84 окремих зображень, зроблених за допомогою інструменту марсохода Mastcam-Z.
Так виглядає знімок в повному розмірі ( фото у високій роздільній здатності ):
Ці знімки були зроблені 12 вересня після того, як Perseverance завершила свою найдовшу на сьогоднішній день поїздку, пройшовши 175 метрів, пише digitaltrends.com.
Раніше ми писали, що NASA успішно запустило перший в історії зонд з вивчення троянських астероїдів. Сьогодні стартувала 12-річна місія нового астероїдного зонда NASA, який отримав ім'я "Люсі". Зонд відправиться вивчати скупчення астероїдів навколо Юпітера, відомих як троянські.