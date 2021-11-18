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Марсоход нашел на Марсе драгоценный камень: ученные ломают голову, как он туда попал

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 ноября, 06:42
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Марсоход NASA Perseverance успешно собрал еще один образец горной породы с зеленоватым минералом на Красной планете. Теперь ученые выдвигают гипотезы о его происхождении
Марсоход нашел на Марсе драгоценную породу
Марсоход нашел на Марсе драгоценную породу / Фото: NASA

В коллекции Perseverance появился кусочек оливина. Это породообразующий минерал, ортосиликат магния и железа, он очень широко распространен в мантии. Также оливин один из самых распространенных на Земле минералов.

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А еще оливин считается драгоценным камнем. С греческого оливин переводится как золотой камень. Правда, насыщенный зеленый цвет для него редкость – в основном он больше напоминает цвет оливок.

"Еще один кусочек Марса, который нужно взять с собой. Мой последний образец взят из горной породы, наполненной зеленоватым минералом оливином, и моя научная группа высказывает несколько идей о том, как он туда попал. Гипотезы летают!", – говорится в Twitter от имени марсохода.

Марсоход Perseverance собирает образцы породы Марса и помещает их в пробирки для хранения. Вполне возможно, что в будущем ученые на Земле смогут заполучить богатую оливином породу.

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NASA разрабатывает миссию по доставке образцов марсохода на Землю для изучения в начале 2030-х годов, пишет cnet.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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