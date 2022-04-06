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Марс живий! Вчені отримали беззастережні докази

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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6 квітня, 07:43
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Сейсмічна активність на Червоній планеті відбувається щодня протягом цілого земного року
Зонд NASA InSight зафіксував мартруси на Червоній планеті
Зонд NASA InSight зафіксував мартруси на Червоній планеті / Фото: Колаж: Сьогодні

Вивчаючи дані, зібрані сейсмометром, прикріпленим до посадкового модуля NASA InSight, вчені виявили серію марсотрусів на Червоній планеті. А перед цим нове відкриття про Марс змусило вчених запанікувати.

Читайте також: NASA планує відправити людину на Марс до 2040 року: на це виділили шалені гроші

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Марсотруси – марсіанський еквівалент землетрусів – були виявлені під Cerberus Fossae, серією напівпаралельних тріщин, утворених тектонічною активністю.

Використовуючи спеціальний алгоритм, вчені змогли виявити 47 мартрусів із центром під Cerberus Fossae, що відбуваються протягом 350 марсіанських днів, що еквівалентно приблизно 359 дням на Землі, пише express.co.uk.

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"Знання того, що марсіанська мантія все ще активна, має вирішальне значення для нашого розуміння того, як Марс еволюціонував як планета.

Це може допомогти нам відповісти на фундаментальні питання про Сонячну систему та стан ядра Марса, мантію та еволюцію його в даний час відсутнього магнітного поля", – поділився професор Хрвоє Ткалчич з Австралійського національного університету.

Він додав, що маротруси були відносно невеликими за силою, якби вони сталися на Землі, вони, мабуть, були б ледь відчутні.

Раніше ми писали, що на Марсі сфотографували величезний мозок. Орбітальний апарат зробив фото кратерів в одному із найбільших ударних басейнів Сонячної Системи.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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