Марс жив! Ученые получили безоговорочные доказательства

Сейсмическая активность на Красной планете происходит ежедневно на протяжении целого земного года

Зонд NASA InSight зафиксировал марсотрясения на Красной планете / Фото: Коллаж: Сегодня

Изучая данные, собранные сейсмометром, прикрепленным к посадочному модулю NASA InSight, учены обнаружили серию марсотрясений на Красной планете. А перед этим новое открытие о Марсе заставило ученых запаниковать.

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Марсотрясения – марсианский эквивалент землетрясений – были обнаружены под Cerberus Fossae, серией полупараллельных трещин, образованных тектонической активностью.

Используя специальный алгоритм, ученые смогли выявить 47 марсотрясений с центром под Cerberus Fossae, происходящих в течение 350 марсианских дней, что эквивалентно примерно 359 дням на Земле, сообщает express.co.uk.

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"Знание того, что марсианская мантия все еще активна, имеет решающее значение для нашего понимания того, как Марс эволюционировал как планета. Это может помочь нам ответить на фундаментальные вопросы о Солнечной системе и состоянии ядра Марса, мантии и эволюции его в настоящее время отсутствующего магнитного поля", – поделился профессор Хрвое Ткалчич из Австралийского национального университета.

Он добавил, что марсотрясения были относительно небольшими по силе, если бы они произошли на Земле, они, вероятно, были бы едва ощутимы.

Ранее мы писали, что на Марсе сфотографировали огромный мозг. Орбитальный аппарат сделал фото кратеров в одном из самых больших ударных бассейнов Солнечной Системы.