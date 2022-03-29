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NASA планує відправити людину на Марс до 2040 року: на це виділили шалені гроші

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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29 березня, 10:15
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Перед цим NASA проведе серію досліджень на Місяці, щоб потім застосувати свої знання на Червоній планеті
Перша людина може ступити на поверхню Марсу до 2040 року
Перша людина може ступити на поверхню Марсу до 2040 року / Фото: Pixabay

Білий дім запросив для NASA бюджет у розмірі 26 мільярдів доларів у 2023 році, щоб фінансувати посадку на Місяць місії Artemis, вивчення Землі та до 2014 року відправити людину на Марс.

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"Наша мета – застосувати те, чого ми навчилися, живучи і працюючи на Місяці, а потім продовжити дослідження в Сонячній системі. Наш план полягає в тому, щоб люди ходили Марсом до 2040 року", – сказав адміністратор агентства Білл Нельсон, якого цитує space.com.

Ілон Маск розробляє ракету для польоту на Марс
Ілон Маск розробляє ракету для польоту на Марс / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

У бюджеті виділено 7,6 мільярда доларів на освоєння далекого космосу. За допомогою місій Artemis NASA висадить першу жінку та кольорову людину на поверхню Місяця, поглибить наукове розуміння Місяця та випробуватиме технології, які підготують людину до дослідження Марса.

Раніше ми писали, що на Марсі настала весна: NASA показало, як на Червоній планеті тане сніг. Іній на Марсі складається з льоду, води та вуглекислого газу і при нагріванні перетворюється на газоподібний стан.

NASAкосмосМарс
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Олександр Трикіша
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