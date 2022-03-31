Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

На Марсі сфотографували величезний мозок: звідки він там взявся

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 11:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Орбітальний апарат зробив фото кратерів в одному з найбільших ударних басейнів Сонячної Системи
На Марсі виявили кратери, схожі на людський мозок
На Марсі виявили кратери, схожі на людський мозок / Фото: ESA

На недавніх знімках, зроблених орбітальним апаратом Mars Express Європейського космічного агентства, видно великі кратери в Утопії, найбільшому відомому ударному басейні в Сонячній системі.

Читайте також: NASA планує відправити людину на Марс до 2040 року: на це виділили шалені гроші

Реклама

Ширина Утопії складає близько 3300 км - це майже вдвічі більше площі пустелі Сахара.

Ці разючі геологічні особливості розташовані на рівнині Утопія, масивної лавової рівнини, яка багата льодом на її поверхні та під нею. До речі, на Марсі вже настала весна: NASA показало, як на Червоній планеті тане сніг.

Реклама

Пролітаючи над марсіанською атмосферою, орбітальний апарат та його стереокамера високої роздільної здатності зафіксували два кратери на лавовій рівнині.

По обидва боки кратерів знаходяться плоскі поверхні, так звані покривні відкладення, які є шарами пилу і льоду. Ймовірно, вони утворилися зі стародавніх марсіанських снігів, коли вісь обертання Марса мала сильніший нахил, ніж сьогодні.

Реклама

Один із кратерів має всередині "мозкову поверхню", названу так через схожість із звивинами людського мозку.

Поблизу ця поверхня виглядає так:

За однією з версій, місцевість утворилася із прихованої води, яка сублімує, послаблюючи марсіанську поверхню і надаючи їй хвилястий вигляд, пише gizmodo.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Льодовик розміром з півтора Києва обвалився через аномальні температури в Антарктиді Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Боляче дивитися: зруйнований Маріуполь показали на супутникових знімках Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47255.09

Binance Coin (BNB)

446.44

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

129.81

Theta (THETA)

4.25

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти