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Любитель зняв на телескоп ракету Ілона Маска, яка ось-ось вріжеться в Місяць

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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10 лютого, 13:53
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Італійський астроном-аматор Джанлука Масі, який володіє декількома потужними телескопами, зняв на відео політ некерованої ракети SpaceX, яка незабаром вріжеться в Місяць
Ракету Ілона Маска помітили з Землі. Фото: futurism.com
Ракету Ілона Маска помітили з Землі. Фото: futurism.com

Масі зізнався, що зробити відео було проблематично через світлові перешкоди від Місяця, що робить досягнення любителя ще дивовижнішим.

"Це ракета-носій Falcon 9, яка вріжеться в Місяць на початку березня. Подивіться, як вона блимає під час обертання!", – написав у Twitter Джанлука.

Відео в поганій якості, проте, на ньому видно, як об'єкт крутиться в космосі і мерехтить, відбиваючи світло від Сонця.

Що це за ракета і чому вона летить на Місяць

  • Ракета SpaceX Falcon 9 у 2015 році вивела в космос апарат Deep Space Climate Observatory, а потім друга ступінь залишилася літати без керування, тому що у неї було недостатньо палива, щоб повернутися в атмосферу.
  • Якийсь час тому стало відомо, що некерована ракета прямує до Місяця і вріжеться у зворотний бік супутника Землі приблизно 4 березня.
  • Falcon 9, найімовірніше, впаде ближче до екватора супутника. Ступінь вріжеться у поверхню зі швидкістю приблизно 2,58 км/с.
  • Проте, Ілон Маск не понесе жодного покарання за це. Юристи пояснили, що проблеми у мільярдера можуть виникнути лише в одному випадку.

Олександр Трикіша
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