Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Любитель снял на телескоп ракету Илона Маска, которая вот-вот врежется в Луну

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 13:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Итальянский астроном-любитель Джанлука Маси, владеющий несколькими мощными телескопами, заснял на видео полет неуправляемой ракеты SpaceX, которая вскоре врежется в Луну
Ракету Илона Маска заметили с Земли. Фото: futurism.com
Ракету Илона Маска заметили с Земли. Фото: futurism.com

Маси признался, что сделать видео было проблематично из-за световых помех от Луны, что делает достижение любителя еще более удивительным.

"Это ракета-носитель Falcon 9, которая врежется в Луну в начале марта. Посмотрите, как она мигает во время вращения!", – написал в TwitterДжанлука.

Видео в плохом качестве, тем не менее, на нем видно, как объект кружится в космосе и мерцает, отражая свет от Солнца.

Что это за ракета и почему она летит на Луну

  • Ракета SpaceX Falcon 9 в 2015 году вывела в космос аппарат Deep Space Climate Observatory, а затем вторая ступень осталась летать без управления, так как у нее было недостаточно топлива, чтобы вернуться в атмосферу.
  • Некоторое время назад стало известно, что неуправляемая ракета направляется к Луне и врежется в обратную сторону спутника Земли примерно 4 марта.
  • Falcon 9, вероятнее всего, упадет ближе к экватору спутника. Ступень врежется в поверхность со скоростью примерно 2,58 км/с.
  • Тем не менее, Илон Маск не понесет никакого наказания за это. Юристы объяснили, что проблемы у миллиардера могут возникнуть только в одном случае.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Зонд впервые снял континенты и равнины Венеры – близнеца Земли Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша В США судят россиянина за кражу криптовалюты на 4,5 миллиарда долларов Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Погиб или убили? Что на самом деле случилось с Гагариным Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44849.36

Binance Coin (BNB)

427.59

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

142.17

Theta (THETA)

3.78

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять