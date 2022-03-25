Космічний зонд зробив найближче фото Сонця

Європейський космічний корабель Solar Orbiter зробив знімок, коли він знаходився рівно на півдорозі між Землею та Сонцем

Зонд Solar Orbiter зробив неймовірне фото Cонця / Фото: ESA

Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця з коли-небудь зроблених, розкриваючи найдрібніші деталі зовнішньої атмосфери зірки. До речі, раніше він вперше в історії торкнувся Сонця.

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Знімки були зроблені 7 березня, коли Solar Orbiter знаходився рівно на півдорозі між Землею та Сонцем, на відстані 75 мільйонів кілометрів від обох тіл.

Через безпосередню близькість Solar Orbiter до Сонця йому довелося зробити 25 окремих знімків, щоб отримати зображення всього сонячного диска, говориться в заяві Європейського космічного агентства (ЕКА).

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За словами ЄКА, операторам зонда знадобилося чотири години, щоб захопити всі сегменти, оскільки для кожного знімка був потрібен 10-хвилинний період, включаючи час, необхідний для переведення космічного корабля.

Крім цього, Solar Orbiter вдалося зафіксувати незвичайну властивість Сонця – замість того, щоб ставати холоднішим на відстані, сонячна атмосфера насправді значно гарячіша.

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У той час як температура поверхні Сонця становить близько 5000 градусів за Цельсієм, температура зовнішньої атмосфери, корони досягає майже 1 мільйона градусів за Цельсієм, пише space.com.