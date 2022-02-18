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Сонячна панель створює електрику без Сонця: як це працює

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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18 лютого, 16:34
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Студент-філіппінець Карві Ерен Майг розробив нову сонячну панель, робота якої не залежить від попадання на її поверхню прямих сонячних променів
/ Фото: BGR

Панель під назвою AuREUS здається неможливим винаходом, але майбутній учений із нею впорався.

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Фактично це сонячна панель, яка може живитися ультрафіолетовими променями Сонця, яким хмари не перешкоджають, пише BGR.

Для створення панелей Майг використав люмінесцентні частки з фруктових та овочевих відходів.

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Використовуючи їх, Мейг створив сонячну плівку, здатну вловлювати ультрафіолетові промені. Потім плівка перетворює промені у видиме світло, яке використовується для вироблення енергії.

Панель може продовжувати генерувати енергію, навіть коли на вулиці хмарно. Прототип є панеллю розміром 90 на 60 см і здатний заряджати два телефони щодня.

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У збільшеному вигляді винахід дозволить будинкам повністю працювати від власної електрики.

Оскільки плівка гнучка, її також можна було б встановити на автомобілях, що могло б перекрити потребу електрокарів в енергії.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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