Сонячна панель створює електрику без Сонця: як це працює

Панель під назвою AuREUS здається неможливим винаходом, але майбутній учений із нею впорався.
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Фактично це сонячна панель, яка може живитися ультрафіолетовими променями Сонця, яким хмари не перешкоджають, пише BGR.
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Для створення панелей Майг використав люмінесцентні частки з фруктових та овочевих відходів.
Використовуючи їх, Мейг створив сонячну плівку, здатну вловлювати ультрафіолетові промені. Потім плівка перетворює промені у видиме світло, яке використовується для вироблення енергії.
Панель може продовжувати генерувати енергію, навіть коли на вулиці хмарно. Прототип є панеллю розміром 90 на 60 см і здатний заряджати два телефони щодня.
У збільшеному вигляді винахід дозволить будинкам повністю працювати від власної електрики.
Оскільки плівка гнучка, її також можна було б встановити на автомобілях, що могло б перекрити потребу електрокарів в енергії.
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