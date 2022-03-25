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Космический зонд сделал самое близкое фото Солнца

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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25 марта, 20:57
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Европейский космический корабль Solar Orbiter сделал снимок, когда он находился ровно на полпути между Землей и Солнцем
Зонд Solar Orbiter сделал невероятное фото Cолнца
Зонд Solar Orbiter сделал невероятное фото Cолнца / Фото: ESA

Solar Orbiter сделал самые близкие снимки Солнца из когда-либо сделанных, раскрывая мельчайшие детали внешней атмосферы звезды. Кстати, ранее он впервые в истории коснулся Солнца.

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Снимки были сделаны 7 марта, когда Solar Orbiter находился ровно на полпути между Землей и Солнцем , на расстоянии 75 миллионов километров от обоих тел.

Из-за непосредственной близости Solar Orbiter к Солнцу ему пришлось сделать 25 отдельных снимков, чтобы получить изображение всего солнечного диска, говорится в заявлении Европейского космического агентства (ЕКА).

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По словам ЕКА, операторам зонда потребовалось четыре часа, чтобы захватить все сегменты, поскольку для каждого снимка требовался 10-минутный период, включая время, необходимое для перенаведения космического корабля.

Кроме этого, Solar Orbiter удалось зафиксировать необычное свойство Солнца – вместо того, чтобы становиться холоднее с расстоянием, солнечная атмосфера на самом деле значительно горячее.

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В то время как температура поверхности Солнца составляет около 5000 градусов по Цельсию, температура внешней атмосферы, короны, достигает почти 1 миллион градусов по Цельсию, сообщает space.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
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