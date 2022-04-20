Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Космічні технології: в Україні зброю друкують на 3D-принтері

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 22:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Технології, що використовуються для підкорення Місяця, тепер працюють на оборону України
Космічний стартап перепрофілювався на допомогу армії. Фото: Facebook
Космічний стартап перепрофілювався на допомогу армії. Фото: Facebook

Російське вторгнення в Україну наприкінці лютого змусило багато компаній змінити свій профіль. Космічний стартап Lunar Research Service мріяв про Місяць, а тепер виготовляє зброю!

Читайте також: Що за зброю майбутнього показав на фото головнокомандувач ЗСУ

Реклама

3D-принтери компанії, які раніше штампували частини комплектів наносупутників, отримали нові замовлення і тепер виробляють деталі для прицілів та модернізації зброї, пише space.com.

"Наш інженер з моделювання сидить у траншеї зі зброєю, штангенциркулем та ноутбуком. У перервах між ротаціями він моделює апгрейди для старих радянських АК-74, які ми друкуємо на наших 3D-принтерах", – розповів технічний директор компанії Дмитро Хмара.

До війни компанія запускала космічні апарати на стратостатах, щоб перевірити їхню роботу в ближньому космосі, побудувала освітні наносупутники та розробила технології, які допоможуть марсоходам на Місяці працювати за низьких температур.

Реклама

За словами Хмари, компанія передала українським військовим близько 17 тисяч супутникових акумуляторів для живлення ліхтарів, радіопередавачів та іншого обладнання.

Він додав, що модулі телекомунікації з датчиками GPS, які Lunar Research Service використовувала у своїх стратостатах, замінили китайські технології у військових безпілотниках, щоб знизити ризик перехоплення.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Космічні технології: в Україні зброю друкують на 3D-принтері Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Годяться тільки на металобрухт: російські танки визнали найгіршими у світі Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41005.05

Binance Coin (BNB)

416.3

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.41

Theta (THETA)

3.03

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти