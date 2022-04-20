Космічні технології: в Україні зброю друкують на 3D-принтері

Технології, що використовуються для підкорення Місяця, тепер працюють на оборону України

Космічний стартап перепрофілювався на допомогу армії. Фото: Facebook

Російське вторгнення в Україну наприкінці лютого змусило багато компаній змінити свій профіль. Космічний стартап Lunar Research Service мріяв про Місяць, а тепер виготовляє зброю!

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3D-принтери компанії, які раніше штампували частини комплектів наносупутників, отримали нові замовлення і тепер виробляють деталі для прицілів та модернізації зброї, пише space.com.

"Наш інженер з моделювання сидить у траншеї зі зброєю, штангенциркулем та ноутбуком. У перервах між ротаціями він моделює апгрейди для старих радянських АК-74, які ми друкуємо на наших 3D-принтерах", – розповів технічний директор компанії Дмитро Хмара.

До війни компанія запускала космічні апарати на стратостатах, щоб перевірити їхню роботу в ближньому космосі, побудувала освітні наносупутники та розробила технології, які допоможуть марсоходам на Місяці працювати за низьких температур.

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За словами Хмари, компанія передала українським військовим близько 17 тисяч супутникових акумуляторів для живлення ліхтарів, радіопередавачів та іншого обладнання.

Він додав, що модулі телекомунікації з датчиками GPS, які Lunar Research Service використовувала у своїх стратостатах, замінили китайські технології у військових безпілотниках, щоб знизити ризик перехоплення.