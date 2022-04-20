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Космические технологии: в Украине оружие печатают на 3D-принтере

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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20 апреля, 22:00
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Технологии, использующиеся для покорении Луны, теперь работают на оборону Украины
Космический стартап перепрофилировался на помощь армии. Фото: Facebook
Космический стартап перепрофилировался на помощь армии. Фото: Facebook

Российское вторжение в Украину в конце февраля заставило многие компании изменить свой профиль. Космический стартап Lunar Research Service мечтал о Луне, а теперь производит оружие!

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3D-принтеры компании, ранее штамповавшие части комплектов наноспутников, получили новые заказы и теперь производят детали для прицелов и модернизации оружия, пишет space.com.

"Наш инженер по моделированию сидит в траншее с оружием, штангенциркулем и ноутбуком. В перерывах между ротациями он моделирует апгрейды для старых советских АК-74, которые мы печатаем на наших 3D-принтерах", – рассказал технический директор компании Дмитрий Хмара.

До войны компания запускала космические аппараты на стратостатах, чтобы проверить их работу в ближнем космосе, построила образовательные наноспутники и разработала технологии, которые помогут марсоходам на Луне работать при низких температурах.

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По словам Хмары, компания передала украинским военным около 17 тысяч спутниковых аккумуляторов для питания фонарей, радиопередатчиков и другого оборудования.

Он добавил, что модули дальней связи с датчиками GPS, которые Lunar Research Service использовала в своих стратостатах, заменили китайские технологии в военных беспилотниках, чтобы снизить риск перехвата.

Александр Трикиша
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