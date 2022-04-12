Що за зброю майбутнього показав на фото головнокомандувач ЗСУ

Футуристична зброя допомагає протидіяти безпілотникам

В арсеналі України знаходиться зброя з майбутнього / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний позував для фото з невідомим видом зброї, яку ми очікували побачити у фантастичному фільмі про майбутнє чи комп'ютерні ігри, але не в Україні.

Реклама

Але прогрес не стоїть на місці. Тепер на озброєнні військових перебувають навіть такі технологічні пристрої.

Що це за зброя

У руках Залужного знаходиться ручна електронна рушниця для придушення дронів SkyWiper EDM4S. Як ми писали, безпілотники переписують правила війни, але разом з цим зростає кількість техніки, щоб придушувати цю перевагу.

Читайте також: В Україні використовують інший тип безпілотника Байрактар: на що він здатний

Реклама

SkyWiper (EDM4S – Electronic Drone Mitigation System) призначений для протидії дистанційно пілотованим авіаційним системам (RPAS).

Це досягається за рахунок перехоплення керуючих, відео та навігаційних сигналів. Рішення повністю мобільне. Зброя працює в радіусі 3-5 км і може перехоплювати сигнали на різних частотах.

Реклама

Усі модулі інтегровані та готові до використання після активації спускового гачка гвинтівки, говориться на сайті виробника.

Можливо, саме за допомогою цієї зброї українським військовим вдалося посадити найновіший російський безпілотник "Орлан 30", а потім і "Орлан 10", усередині яких замість бака знаходяться пластикові пляшки, а розвідувальна зйомка проводиться на звичайні фотоапарати.

Читайте також: Батарейки випали: у Мережі висміяли "смертельну" зброю Росії