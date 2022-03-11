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СЬОГОДНІ Техно

Українці запідозрили китайського виробника дронів у допомозі Росії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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11 березня, 15:25
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Китайський виробник дронів DJI Global обмежив можливості своєї технології Aeroscope для української армії, але надав цю можливість окупантам
Китайський виробник дронів відключив важливу функцію в Україні
Китайський виробник дронів відключив важливу функцію в Україні

Таку заяву зробив український архітектор програмного забезпечення Володимир Шиманський, посилаючись на свої джерела у ЗСУ. Він вважає, що Китай надав Росії значну перевагу у повітряній розвідці.

"Росіяни використовують цю технологію для відстеження позицій операторів безпілотників, щоб націлювати на них артилерійський/ракетний вогонь. Іншими словами, росіяни використовують технологію DJI, щоб вбивати операторів українських дронів", – пояснює Шиманський.

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Він додав, що технологія Aeroscope фактично відключена для українських операторів, на відміну від росіян, тому робити те саме у відповідь наша армія не може.

"Це може бути технічною проблемою. Але це малоймовірно, оскільки є також повідомлення про те, що: 1. DJI обмежить або повністю припинить постачання своїх дронів в Україну 2. Найближчим часом може запровадити безпольотну зону в Україні", – пише програміст.

У коментарях під постом Шиманського головний представник DJI у США Адам Лісберг заявив, що ця інформація є брехнею, а проблеми з дронами пов'язані з технічними неполадками.

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"Я головний представник DJI у США, і дозвольте мені дуже чітко заявити: ці повідомлення помилкові. Нам відомо про проблеми з деякими пристроями AeroScope в Україні; вони можуть бути пов'язані з тривалою втратою живлення/інтернету. Але там немає навмисних дій щодо зниження AeroScope" , – Написав він.

Незважаючи на спростування, інші користувачі в коментарях заявляють, що бойкотуватимуть техніку китайського бренду.

Що робить технологія Aeroscope

DJI Aeroscope – це пропрієтарне обладнання, що дозволяє відслідковувати рух будь-якого дрону DJI у радіусі 10 кілометрів. Разом з додатковими антенами виробництва DJI діапазон може бути збільшено до 50 км.

Крім того, технологія Aeroscope дозволяє побачити точне положення оператора дрону, а також його особисті дані, які він використовував під час реєстрації в DJI.

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