Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Техно

Комета из космоса превратила песок в стекло: ученые раскрыли загадку чилийской пустыни

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
27 декабря, 17:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многочисленные темные скалистые осколки стекла, разбросанные по пустыне Атакама в Чили, были принесены кометой, которая упала на планету
Стекло в пустыне могло появиться из-за кометы
Стекло в пустыне могло появиться из-за кометы / Фото: Getty Images, Candiru

Исследователи выяснили, что фрагменты, из-за которых ученые годами ломали себе голову, действительно имеют внеземное происхождение.

Читайте также: Машина времени с золотыми сотами: самый мощный телескоп в мире запустили в космос

Реклама

Ученые из Университета Брауна говорят, что 75 км площади пустыни поцарапаны материалом, который принесенным из глубокого космоса 12 тысяч лет назад, пишет The Science Times.

Неизвестный предмет, ударивший в это время Землю, был настолько горячим, что превратил многие пески в силикатное стекло – черного и зеленого цвета.

Комета могла вызвать взрыв ветров и переплавить песок в стекло
Комета могла вызвать взрыв ветров и переплавить песок в стекло / Фото: Getty Images

Реклама

Ранее исследования предполагали, что это могли быть результаты вулканической активности, но доказательств этого найдено не было.

Читайте также: Ярчайшая комета 2021 года и Венера сольются в космический дуэт: кто сможет это увидеть

Поэтому теперь они предполагают, что в Землю могла врезаться комета: состав осколков сильно напоминает фрагменты комет, собранные NASA.

Реклама

Ученые считают, что падение было настолько мощным, что позволило тепловому излучению и высокотемпературным ветрам взорваться и затронуть большую часть пустыни.

Напомним, ранее ученые объяснили, как в облаках Венеры могла образоваться жизнь.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48773.63

Binance Coin (BNB)

530.49

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

157.08

Theta (THETA)

4.53

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять