Комета из космоса превратила песок в стекло: ученые раскрыли загадку чилийской пустыни

Исследователи выяснили, что фрагменты, из-за которых ученые годами ломали себе голову, действительно имеют внеземное происхождение.
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Ученые из Университета Брауна говорят, что 75 км площади пустыни поцарапаны материалом, который принесенным из глубокого космоса 12 тысяч лет назад, пишет The Science Times.
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Неизвестный предмет, ударивший в это время Землю, был настолько горячим, что превратил многие пески в силикатное стекло – черного и зеленого цвета.
Ранее исследования предполагали, что это могли быть результаты вулканической активности, но доказательств этого найдено не было.
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Поэтому теперь они предполагают, что в Землю могла врезаться комета: состав осколков сильно напоминает фрагменты комет, собранные NASA.
Ученые считают, что падение было настолько мощным, что позволило тепловому излучению и высокотемпературным ветрам взорваться и затронуть большую часть пустыни.
Напомним, ранее ученые объяснили, как в облаках Венеры могла образоваться жизнь.