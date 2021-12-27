Комета из космоса превратила песок в стекло: ученые раскрыли загадку чилийской пустыни

Многочисленные темные скалистые осколки стекла, разбросанные по пустыне Атакама в Чили, были принесены кометой, которая упала на планету

Стекло в пустыне могло появиться из-за кометы / Фото: Getty Images, Candiru

Исследователи выяснили, что фрагменты, из-за которых ученые годами ломали себе голову, действительно имеют внеземное происхождение.

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Ученые из Университета Брауна говорят, что 75 км площади пустыни поцарапаны материалом, который принесенным из глубокого космоса 12 тысяч лет назад, пишет The Science Times.

Неизвестный предмет, ударивший в это время Землю, был настолько горячим, что превратил многие пески в силикатное стекло – черного и зеленого цвета.

Комета могла вызвать взрыв ветров и переплавить песок в стекло / Фото: Getty Images

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Ранее исследования предполагали, что это могли быть результаты вулканической активности, но доказательств этого найдено не было.

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Поэтому теперь они предполагают, что в Землю могла врезаться комета: состав осколков сильно напоминает фрагменты комет, собранные NASA.

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Ученые считают, что падение было настолько мощным, что позволило тепловому излучению и высокотемпературным ветрам взорваться и затронуть большую часть пустыни.

Напомним, ранее ученые объяснили, как в облаках Венеры могла образоваться жизнь.