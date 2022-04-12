Кого штрафувати? Поліція зупинила безпілотне таксі за порушення правил дорожнього руху

Автомобіль навіть намагався сховатися від поліцейських, але зупинився через деякий час

Поліцейські зупинили безпілотне таксі за порушення ПДР / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція Сан-Франциско недавно зупинила автомобіль, але всередині він виявився порожнім! Секрет крився в тому, що це було безпілотне таксі.

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На відео, опублікованому в соцмережах видно, як офіцер поліції підходить до дверей водія, але з подивом помічає, що всередині нікого немає.

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Він відійшов порадитися зі своїм напарником, а в цей час автомобіль... спробував втекти. Але проїхавши кілька метрів, він виявив місце для паркування і зупинився там.

Претензії поліцейського стосувалися вимкнених фар у темний час доби. Оскільки поговорити з "водієм" не вдалося, він зв'язався з компанією, яка володіє таксі за номером, вказаним на автомобілі.

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Автономні таксі вже багато років їздять вулицями Каліфорнії, тестуючи функції та безкоштовно підвозячи всіх бажаючих.

Минулого місяця компанія отримала дозвіл використовувати деякі дороги загального користування в Сан-Франциско з 22:00 до 6:00 на швидкості до 50 км/год, пише pcmag.com.

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До речі, раніше ми писали, що робота-кур'єра оснастили подушкою, щоб безпечно збивати людей. Компанія Nuro, що займається автономною доставкою, анонсувала нову модель свого автомобіля-кур'єра.