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Кого штрафовать? Полиция остановила беспилотное такси за нарушение ПДД

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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12 апреля, 10:22
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Автомобиль даже пытался скрыться от полицейских, но остановился через некоторое время
Полицейские остановили беспилотное такси за нарушение ПДД
Полицейские остановили беспилотное такси за нарушение ПДД / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция Сан-Франциско недавно остановила автомобиль, но внутри оказалось пусто! Секрет крылся в том, что это было беспилотное такси.

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На видео, опубликованном в соцсетях видно, как офицер полиции подходит к водительской двери, но с удивлением замечает, что внутри никого нет.

Он отошел посоветоваться со своим напарником, а в это время автомобиль… попытался сбежать. Но проехав несколько метров он обнаружил место для парковки и остановился там.

Претензии полицейского касались выключенных фар в темное время суток. Так как поговорить с "водителем" не удалось, он связался с компанией, владеющей такси по номеру, указанному на автомобиле.

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Автономные такси уже много лет ездят по улицам Калифорнии, тестируя функции и бесплатно подвозя всех желающих.

В прошлом месяце компания получила разрешение использовать некоторые дороги общего пользования в Сан-Франциско с 22:00 до 6:00 на скорости до 50 км/час, сообщает pcmag.com.

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Кстати, ранее мы писали, что робота-курьера оснастили подушкой, чтобы безопасно сбивать людей. Компания Nuro, занимающаяся автономной доставкой, анонсировала новую модель своего автомобиля-курьера.

Александр Трикиша
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