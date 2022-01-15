Робота-кур'єра оснастили подушкою, щоб безпечно збивати людей

Компанія Nuro, що займається автономною доставкою, анонсувала нову модель свого автомобіля-кур'єра з химерною подушкою безпеки для пішоходів

Робота-кур'єра оснастили подушкою для безпеки пішоходів / Фото: Колаж: Сьогодні

Модель R3 буде вдвічі більшою за свого попередника і доповнюється відсіками з регульованою температурою, завдяки чому можна буде доставляти холодну або теплу їжу.

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Але, звичайно ж, родзинкою новинки стала величезна подушка на передній частині автомобіля. На вигляд вона схожа на великий надувний матрац.

Враховуючи, що автомобіль пересуватиметься місцевістю автономно, розробники подбали про безпеку випадкових перехожих, які можуть потрапити під колеса робота-кур'єра.

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До речі, максимальна швидкість автомобіля складе 45 км/годину, так що подушка безпеки не буде зайвою.

Втім, автомобіль обладнаний датчиками з 360-градусним оглядом, які допомагають розрізняти листя та дрібних тварин і навіть підраховувати кількість людей у тумані, пише theverge.com.

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До речі, раніше ми писали, що робот звернувся за допомогою до людини на вулиці. Незвичайний випадок трапився в Естонії.