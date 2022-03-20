Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Ілон Маск втрачає мільярди: як війна в Україні впливає на найбагатшу людину у світі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 березня, 12:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський мільярдер і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск зазнає величезних втрат через російське вторгнення в Україну
Бізнес Ілона Маска під загрозою
Бізнес Ілона Маска під загрозою / Фото: REUTERS

Маск надає Україні обладнання для супутникового інтернету Starlink, а також особисто викликає Путіна на дуель, але в найшвидшому завершенні війни в Україні американець має і свої інтереси.

Військові дії в Україні викликали серйозну нестачу компонентів для електромобілів та рекордне зростання ціни на нікель, ключовий компонент акумуляторів. Раніше ми писали, що у Європі зупиняють заводи Volkswagen та BMW через війну в Україні.

Реклама

Ілону Маску нема з чого збирати електромобілі
Ілону Маску нема з чого збирати електромобілі / Фото: Getty Images

Маск зараз стоїть перед важким вибором: зупинити випуск електромобілів через брак нікелю або випускати автомобілі з менш продуктивною батареєю, розповіла директора по продуктам в Achilles Кеті Тэмблін.

Вона вважає, що різке зростання цін на нікель стимулюватиме виробників електромобілів до зниження якості своїх батарей, але це все одно не запобігає дефіциту електромобілів. А ще є проблема з чіпами, які виробляються за допомогою України.

Реклама

Ринок електромобілів зіткнувся з дефіцитом нікелю
Ринок електромобілів зіткнувся з дефіцитом нікелю / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

На даний момент з ненікелевою батареєю може вироблятися тільки Tesla 3. Інші моделі Tesla, як і раніше, залежать від нікелю. Падіння продажів приведе до того, що Маск втратить мільйони, якщо не мільярди доларів.

Минулого тижня ціна нікелю на Лондонській біржі металів зросла на 76 відсотків до 50 925 доларів за тонну з довоєнних 55 000 доларів. Це найвищий показник за всю історію спостережень, пише express.co.uk.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Ілон Маск втрачає мільярди: як війна в Україні впливає на найбагатшу людину у світі Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Саботаж чи підтримка? Російські астронавти переодяглися у жовто-сині кольори Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Наші янголи-охоронці

Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41509.83

Binance Coin (BNB)

392.37

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

113.95

Theta (THETA)

2.9

Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти