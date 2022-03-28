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СЬОГОДНІ Техно

Китайські дрони зняли з продажу в Німеччині та США: виробника звинувачували у військовій допомозі Росії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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28 березня, 16:34
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Провідний німецький ритейлер побутової електроніки MediaMarkt призупинив продаж дронів китайського виробника DJI. Китайський гігант пояснює рішення німців результатом "атаки спамерів"
Китайського виробника дронів піддали санкціям через допомогу Росії
Китайського виробника дронів піддали санкціям через допомогу Росії / Фото: Wikipedia

Можливо, у DJI Global мали на увазі інформацію, що китайська компанія надає військову допомогу Росії. Таке звинувачення висунули в Україні.

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Ми багато разів повторювали, що всі продукти DJI призначені для цивільних цілей і не можуть відповідати вимогам військового використання.

Наразі абсолютно неправильно звинувачувати DJI у підтримці війни на зарубіжних соціальних платформах", – йдеться у заяві компанії.

Тим не менш виробник дронів піддається ретельному аналізу на Заході, особливо в США. Бренд був відкликаний з міркувань національної безпеки в Америці, а деякі американські фірми навіть розірвали відносини через дотримання санкцій, повідомляє gizmochina.com.

У чому звинувачували DJI

Китайський виробник обмежив можливості своєї технології Aeroscope для української армії, але надавши цю можливість окупантам.

DJI Aeroscope – це спеціальне обладнання, що дозволяє відслідковувати рух будь-якого дрону DJI у радіусі до 50 км.

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Крім того, технологія Aeroscope дозволяє побачити точне положення оператора дрону, а також його особисті дані, які він використовував під час реєстрації в DJI. Таким чином, російські війська можуть відслідковувати українських операторів, а наші ні, оскільки доступ до технології закрито.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Олександр Трикіша Китайські дрони зняли з продажу в Німеччині та США: виробника звинувачували у військовій допомозі Росії Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Китайські дрони зняли з продажу в Німеччині та США: виробника звинувачували у військовій допомозі Росії Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
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