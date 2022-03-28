Китайские дроны сняли с продажи в Германии и США: производителя обвиняли в военной помощи России

Ведущий немецкий ритейлер бытовой электроники MediaMarkt приостановил продажу дронов китайского производителя DJI. Китайский гигант объясняет решение немцев результатом "атаки спамеров"

Китайского производителя дронов подвергли санкциям за помощь России / Фото: Wikipedia

Возможно, в DJI Global имели в виду информацию, что китайская компания предоставляет военную помощь России. Такое обвинение компании выдвинули в Украине.

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"Мы много раз повторяли, что все продукты DJI предназначены для гражданских целей и не могут соответствовать требованиям военного использования. В настоящее время совершенно неправильно обвинять DJI в поддержке войны на зарубежных социальных платформах", – говорится в заявлении компании.

Тем не менее производитель дронов подвергается тщательному анализу на Западе, особенно в США. Бренд был отозван из соображений национальной безопасности в Америке, а некоторые американские фирмы даже разорвали отношения из-за соблюдения санкций, сообщает gizmochina.com.

В чем обвиняли DJI

Китайский производитель ограничил возможности своей технологии Aeroscope для украинской армии, но в то же время предоставив эту возможность оккупантам.

DJI Aeroscope – это специальное оборудование, позволяющее отслеживать движение любого дрона DJI в радиусе до 50 км.

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Кроме того, технология Aeroscope позволяет увидеть точное положение оператора дрона, а также его личные данные, которые он использовал при регистрации в DJI. Таким образом, российские войска могут отслеживать украинских операторов, а наши нет, так как доступ к технологии закрыт.