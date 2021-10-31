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СЬОГОДНІ Техно

Apple зняла з виробництва свій найдешевший iMac

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
31 жовтня, 23:06
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Apple непомітно для всіх припинила випуск 21,5-дюймового iMac. Найдешевший варіант моноблочного комп'ютера від Apple було знято з продажу 29 жовтня
Apple зняла з продажу 21,5-дюймовий iMac
Apple зняла з продажу 21,5-дюймовий iMac

Це сталося через шість місяців після появи оновленого 24-дюймового iMac із чіпом Apple M1.

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Apple продавала 21,5-дюймовий iMac в єдиній стандартній конфігурації із двоядерним процесором Intel Core i5 7-го покоління з тактовою частотою 2,3 ГГц.

Модель критикували за відставання в технічних характеристиках, застарілий дизайн та порівняно високу ціну. Тим не менш, у США він був популярним серед покупців в освітніх установах.

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У США iMac коштував 1099 доларів. В Україні їх ще можна придбати за суму близько 50 тисяч гривень.

Apple не пояснила свого рішення про зняття моделі з виробництва.

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Нагадаємо, що 18 жовтня Apple показав новий MacBook Pro: особливості, характеристики та ціни. Сьогодні Apple провів другу осінню презентацію своїх продуктів.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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