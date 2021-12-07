Капсула с телевизором: инженеры собрали рабочее место будущего

Компания Microsoft представила рабочее место, которое подходит сотрудникам, привыкшим работать дома, но изредка выбирающимся в офис

Wicrosoft представила "рабочее место будущего" / Фото: Red Dot

Техногигант разработал специальную капсулу, в которой будет комфортно людям, работающим в гибридном режиме.

Читайте также: Galaxy S21 FE случайно показали до анонса: что в нем особенного

Реклама

Flowspace Pod – это кабинка с фоновой подсветкой, простым столом и большим телевизионным экраном, который можно наклонять для эргономичного использования, пишет digitaltrends.

Компания даже получила награду Red Dot за дизайн, а сама концепция – награду "лучший из лучших 2021 года".

Реклама

Рабочее место содержит также дополнительную заднюю перегородку для повышения конфиденциальности, но у нее нет боковых перегородок.

Читайте также: Киберсвистки от Илона Маска раскупили за пару часов и уже продают за 2200 долларов

Вместо сплошных боковых панелей откидные створки меньшего размера со встроенными динамиками выходят наружу сверху и по бокам.

Реклама

Что важно, Flowspace не предназначен для использования в качестве частного модуля, поэтому он не подойдет для работы в торговых центрах и вестибюлях отелей.

Читайте также: Два миллиарда за минуту: Xiaomi похвасталась феноменальным стартом продаж Redmi Note 11

Зато кабинка может служить личным пространством для видеоконференций, учитывая большой дисплей, динамики и относительную конфиденциальность.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple сняла с производства свой самый дешевый iMac.