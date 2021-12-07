Капсула с телевизором: инженеры собрали рабочее место будущего

Техногигант разработал специальную капсулу, в которой будет комфортно людям, работающим в гибридном режиме.
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Flowspace Pod – это кабинка с фоновой подсветкой, простым столом и большим телевизионным экраном, который можно наклонять для эргономичного использования, пишет digitaltrends.
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Компания даже получила награду Red Dot за дизайн, а сама концепция – награду "лучший из лучших 2021 года".
Рабочее место содержит также дополнительную заднюю перегородку для повышения конфиденциальности, но у нее нет боковых перегородок.
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Вместо сплошных боковых панелей откидные створки меньшего размера со встроенными динамиками выходят наружу сверху и по бокам.
Что важно, Flowspace не предназначен для использования в качестве частного модуля, поэтому он не подойдет для работы в торговых центрах и вестибюлях отелей.
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Зато кабинка может служить личным пространством для видеоконференций, учитывая большой дисплей, динамики и относительную конфиденциальность.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple сняла с производства свой самый дешевый iMac.