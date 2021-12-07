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Капсула с телевизором: инженеры собрали рабочее место будущего

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
7 декабря, 13:26
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Компания Microsoft представила рабочее место, которое подходит сотрудникам, привыкшим работать дома, но изредка выбирающимся в офис
Wicrosoft представила "рабочее место будущего"
Wicrosoft представила "рабочее место будущего" / Фото: Red Dot

Техногигант разработал специальную капсулу, в которой будет комфортно людям, работающим в гибридном режиме.

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Flowspace Pod – это кабинка с фоновой подсветкой, простым столом и большим телевизионным экраном, который можно наклонять для эргономичного использования, пишет digitaltrends.

Компания даже получила награду Red Dot за дизайн, а сама концепция – награду "лучший из лучших 2021 года".

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Рабочее место содержит также дополнительную заднюю перегородку для повышения конфиденциальности, но у нее нет боковых перегородок.

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Вместо сплошных боковых панелей откидные створки меньшего размера со встроенными динамиками выходят наружу сверху и по бокам.

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Что важно, Flowspace не предназначен для использования в качестве частного модуля, поэтому он не подойдет для работы в торговых центрах и вестибюлях отелей.

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Зато кабинка может служить личным пространством для видеоконференций, учитывая большой дисплей, динамики и относительную конфиденциальность.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple сняла с производства свой самый дешевый iMac.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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