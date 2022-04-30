Канада каратиме за злочини, скоєні на Місяці

Канада першою серед усіх країн світу захищатиме супутник Землі

За злочини на Місяці доведеться розплачуватись на Землі / Фото: NASA, Колаж: Сьогодні

Понад 50 років тому астронавти місій "Аполлон" залишили на поверхні Місяця 96 мішків із різними відходами. Тоді їм не загрожував штраф, оскільки супутник Землі не потрапляв під юрисдикцію жодної країни.

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Але наразі ситуація змінилася. Канада внесла поправки до свого Кримінального кодексу, щоб переслідувати в судовому порядку злочини, вчинені канадськими астронавтами під час місій на Місяць або на поверхні супутника.

За злочини на Місяці каратимуть / Фото: Unsplash

Іноземні астронавти, які загрожують життю чи безпеці канадських астронавтів, також можуть бути покарані відповідно до канадського законодавства, пише aroged.com.

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У Кримінальний кодекс країни вже внесено поправки про притягнення до відповідальності астронавтів у разі злочинів на борту МКС, але поточні зміни пов'язані з програмою NASA Artemis, що готується, в рамках якої буде запущена перша група людей на Місяць з 1970-х років. Хоча недавно NASA провалило випробування мегаракети для підкорення Місяця.

До речі, якийсь час тому, коли до Місяця мчала некерована ракета, припускається Ілона Маска, юристи задалися питанням, хто відповідатиме за шкоду супутникові. Тоді вони дійшли висновку, що відповідальність може наступити лише одному випадку.