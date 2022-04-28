Перше сонячне затемнення у 2022 році: де і коли його можна побачити

Перше сонячне затемнення року відбудеться в суботу, 30 квітня, і співпаде з другим молодим місяцем, відомим як Чорний Місяць.
Сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею та відкидає тінь на нашу планету. Однак це затемнення буде лише частковим.
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Також затемнення зможуть побачити лише мешканці у певних регіонах Землі. На жаль, Україна до цього переліку не потрапила.
Його буде видно лише над частинами Антарктиди, Південної Америки, Тихого та Атлантичного океанів, пише people.com.
Часткове сонячне затемнення відбудеться 30 квітня. Почнеться явище о 21:45 за київським часом, максимальне затемнення відбудеться о 23:41 та завершиться о 01:37.
Раніше ми писали, що марсохід зняв неймовірне сонячне затемнення на Червоній планеті. Завдяки новому відео вченим удалося розглянути нерівності супутника Марса.