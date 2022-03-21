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СЬОГОДНІ Техно

Як безпечно користуватися Telegram – інструкція

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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21 березня, 09:12
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Месенджер Telegram злетів у популярність після вторгнення Росії в Україну. Мільйони людей беруть із нього новини, спілкуються з рідними та близькими
Поліція радить захистити свій акаунт в Telegram
Поліція радить захистити свій акаунт в Telegram / Фото: Mashable

Але є ризик, що вашими даними можуть заволодіти недоброзичливці, тому Національна поліція Україна надала список порад, як безпечно використовувати месенджер.

Читайте також: Допоможи знищувати окупанта! Куди писати, якщо побачили ворожу техніку

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Як убезпечити Telegram

Насамперед, потрібно подбати про конфіденційність облікового запису. Зайдіть до розділу "Приватність та безпека" або "Конфіденційність" та змініть налаштування, як зазначено нижче:

  • Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто
  • Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти
  • Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто
  • Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти
  • Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете)
  • Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають)
  • Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти

Налаштування захисту облікового запису:

  • Встановіть пароль для розблокування входу до Telegram
  • Увімкніть Автоблокування Telegram на 1 хвилину або 5 хвилин
  • Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису
  • Для безпеки IP-адреси використовуйте сервіси VPN

Раніше ми писали, що в Україні створили онлайн-гру для боротьби з Росією – можна атакувати ворога, не виходячи із дому.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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