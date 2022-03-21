Як безпечно користуватися Telegram – інструкція

Месенджер Telegram злетів у популярність після вторгнення Росії в Україну. Мільйони людей беруть із нього новини, спілкуються з рідними та близькими

Поліція радить захистити свій акаунт в Telegram / Фото: Mashable

Але є ризик, що вашими даними можуть заволодіти недоброзичливці, тому Національна поліція Україна надала список порад, як безпечно використовувати месенджер.

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Як убезпечити Telegram

Насамперед, потрібно подбати про конфіденційність облікового запису. Зайдіть до розділу "Приватність та безпека" або "Конфіденційність" та змініть налаштування, як зазначено нижче :

Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто

Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти

Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто

Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти

Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете)

Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете) Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають)

Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають) Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти

Налаштування захисту облікового запису:

Встановіть пароль для розблокування входу до Telegram

Встановіть пароль для розблокування входу до Telegram Увімкніть Автоблокування Telegram на 1 хвилину або 5 хвилин

Увімкніть Автоблокування Telegram на 1 хвилину або 5 хвилин Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису

Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису Для безпеки IP-адреси використовуйте сервіси VPN

Раніше ми писали, що в Україні створили онлайн-гру для боротьби з Росією – можна атакувати ворога, не виходячи із дому.