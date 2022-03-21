Як безпечно користуватися Telegram – інструкція

Але є ризик, що вашими даними можуть заволодіти недоброзичливці, тому Національна поліція Україна надала список порад, як безпечно використовувати месенджер.
Читайте також: Допоможи знищувати окупанта! Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Як убезпечити Telegram
Насамперед, потрібно подбати про конфіденційність облікового запису. Зайдіть до розділу "Приватність та безпека" або "Конфіденційність" та змініть налаштування, як зазначено нижче:
Далі по темі
- Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто
- Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти
- Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто
- Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти
- Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете)
- Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають)
- Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти
Налаштування захисту облікового запису:
- Встановіть пароль для розблокування входу до Telegram
- Увімкніть Автоблокування Telegram на 1 хвилину або 5 хвилин
- Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису
- Для безпеки IP-адреси використовуйте сервіси VPN
Раніше ми писали, що в Україні створили онлайн-гру для боротьби з Росією – можна атакувати ворога, не виходячи із дому.