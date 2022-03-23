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СЕГОДНЯ Техно

Как Россия собирает разведданные из ваших соцсетей и почему это опасно

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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23 марта, 16:58
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Украинские военные ежедневно напоминают, что нельзя размещать в социальных сетях фото и видео перемещения нашей армии. Это не просто надоедливая просьба
Еще одно подтверждение, что не нужно ничего писать в соцсетях
Еще одно подтверждение, что не нужно ничего писать в соцсетях / Фото: Коллаж: Сегодня

Современные технологии позволяют разведке получать необходимые данные из обычных соцсетей. Так что имейте в виду – когда вы делитесь какой-то информацией в условном Twitter – она может стать оружием для российской армии.

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Как разведка получает информацию

Враг использует систему Open-Source Intelligence. Впервые термин OSINT был использован военными и разведывательными службами для обозначения сбора стратегически важной, но общедоступной информации в вопросах национальной безопасности.

Еще в 40-х годах прошлого века в ЦРУ утверждали, что до 80% разведданных получают из открытых источников.

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С развитием интернета соцсети стали настоящим кладезем информации, которую различные структуры и злоумышленники могут использовать в своих целях.

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Как это работает

Например, вы написали в соцсетях, что возле вашего дома проехала колонна техники, а некоторое время назад, может, даже несколько лет назад, хвастались, что из окна видите местную достопримечательность.

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Проанализировав эту информацию, бот определит ваше местоположение. А таких сообщений может быть тысячи! Вот и представьте, какую картину вы можете сложить вражеской разведке.

Специальный софт позволяет злоумышленникам получить любую информацию. При этом это необязательно делает живой человек, достаточно специального бота, который будет собирать и обрабатывать информацию.

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Примеры

Печальный пример – бомбардировка Драматического театра в Мариуполе. За день до этого один из беженцев, выехавших из города, рассказал, что в театре прячутся женщины и дети. На следующий день оккупанты обстреляли здание.

Еще один случай – уничтожение ТРЦ в Киеве. Еще в первые дни войны в Сети появились видео, как возле него ездит техника, и в итоге Россия нанесла по зданию сокрушительный удар.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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