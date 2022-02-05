Українці вірять, що невдовзі людство колонізує іншу планету

Мільярдер Ілон Маск мріє про колонізацію Марса та планує відправити перших людей на Червону планету вже протягом 10 років. Що про це думають українці?

Українці вірять, що скоро людство колонізує іншу планету / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Польоти на інші планети чи навіть галактики ми бачили лише у фантастичних фільмах. Але українці впевнені, що ступити на Марс ми зможемо вже до кінця поточного сторіччя.

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Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus, який було зроблено для "Сьогодні".

31% респондентів очікують, що люди вперше покинуть Землю для колонізації іншої планети в поточному столітті, і ще 24% вважають, що цього ніколи не станеться.

Цікаво, що найбільшу упевненість висловили мешканці центральних областей України. Щось знають?

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До речі, що молодший був респондент, то більше він вірив у те, що людство перебереться на іншу планету.

Хто колонізуватиме Марс

Навіть якщо Маску вдасться створити космічний корабель, здатний відправити людей на іншу планету, потрібно ще знайти бажаючих кинути все заради мрії мільярдера.

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Ілон Маск пропонує перебратися на іншу планету / Фото: REUTERS

Згідно з опитуванням, 21% жителів України готові покинути Землю заради колонізації іншої планети. Тяга до пригод більше виділяється у молодого покоління та чоловіків. До речі, раніше Ілон Маск наїхав на ООН через народжуваність – йому потрібні колонізатори.