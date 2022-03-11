Испугались или продались? Проклинать Путина с Лукашенко в Facebook и Instagram можно будет только в Украине

В России окончательно запретили Facebook и Instagram

В соцсетях разрешили желать смерти Путину и Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярные социальные сети Facebook и Instagram разрешат только украинским пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении Владимира Путина, Александра Лукашенко и российских солдат.

Об этом заявил вице-президент Ник Клегг в Twitter.

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"Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян", – говорится в заявлении.

Ранее Facebook и Instagram разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении Владимира Путина, Александра Лукашенко и российских солдат.

Напомним, что перед этим Роскомнадзор пожаловался на Google – вместо рекламы показывает фото убитых российских солдат. В организации пригрозили штрафами и блокировкой.

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