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СЕГОДНЯ Техно

Испугались или продались? Проклинать Путина с Лукашенко в Facebook и Instagram можно будет только в Украине

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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11 марта, 23:18
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В России окончательно запретили Facebook и Instagram
В соцсетях разрешили желать смерти Путину и Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня
В соцсетях разрешили желать смерти Путину и Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярные социальные сети Facebook и Instagram разрешат только украинским пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении Владимира Путина, Александра Лукашенко и российских солдат.

Об этом заявил вице-президент Ник Клегг в Twitter.

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"Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян", – говорится в заявлении.

Ранее Facebook и Instagram разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении Владимира Путина, Александра Лукашенко и российских солдат.

Напомним, что перед этим Роскомнадзор пожаловался на Google – вместо рекламы показывает фото убитых российских солдат. В организации пригрозили штрафами и блокировкой.

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Война в Украине. Последние новости:

Ксения Тесленко
Ксения Тесленко Редакторка

Працювала редакторкою у науковому виданні, головним редактором газети у Київській області "Козинська громада". Хобі - спорт, здоровий і активний спосіб життя.

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Солдат Александр Лукьянович во время боя обезвредил около 30 единиц военной техники противника, в том числе и несколько танков. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Герой Украины. Посмертно.

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Лейтенант Евгений Пальченко – командир танкового взвода – проявил невероятную смелость и военную смекалку, прикрывая выход своей бригады из окружения, чем спас жизнь многим побратимам. При этом сумел выбраться из-под огня живым. Стал одним из самых молодых Героев Украины, получив "Золотую Звезду" за личное мужество. Ему всего 23.
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