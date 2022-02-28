Роскомнагляд скаржиться на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів

Невдоволення служби викликала контекстна реклама Google Ads, де росіяни виявили "неправдиві повідомлення про численні жертви під час спецоперації на Донбасі". Так це звучить, на думку РФ.
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Насправді замість реклами російським користувачам показувати реальні зображення подій в Україні – фото вбитих російських солдатів, розбиті колони, жертви серед цивільного населення.
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Відомство попередило, що за поширення контекстної реклами власникам сайтів та рекламних мереж загрожує штраф до 5 млн рублів та блокування, а матеріали про їх порушення будуть передавати до Слідчого комітету.
Також Роскомнагляд надіслав листа Google LLC з вимогою негайно обмежити доступ до подібних матеріалів контекстної реклами Google Ads.
Раніше ми писали, що Google запроваджує санкції проти російських YouTube-каналів через напад РФ на Україну.
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