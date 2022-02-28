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Роскомнагляд скаржиться на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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28 лютого, 16:40
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Роскомнагляд пригрозив штрафами та блокуванням рекламних мереж, які показують "недостовірну інформацію і фейки". Це реакція на правду в Мережі
Роскомнагляд незадоволений, що Google показує правду
Роскомнагляд незадоволений, що Google показує правду / Фото: Колаж: Сьогодні, zsu.gov.ua/

Невдоволення служби викликала контекстна реклама Google Ads, де росіяни виявили "неправдиві повідомлення про численні жертви під час спецоперації на Донбасі". Так це звучить, на думку РФ.

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Насправді замість реклами російським користувачам показувати реальні зображення подій в Україні – фото вбитих російських солдатів, розбиті колони, жертви серед цивільного населення.

Відомство попередило, що за поширення контекстної реклами власникам сайтів та рекламних мереж загрожує штраф до 5 млн рублів та блокування, а матеріали про їх порушення будуть передавати до Слідчого комітету.

Також Роскомнагляд надіслав листа Google LLC з вимогою негайно обмежити доступ до подібних матеріалів контекстної реклами Google Ads.

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Раніше ми писали, що Google запроваджує санкції проти російських YouTube-каналів через напад РФ на Україну.

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