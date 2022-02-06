Криптовалюта українців не цікавить: результати опитування

Набридлива реклама в соцмережах закликає купувати криптовалюту, поки не пізно. Але скільки людей реально володіють цифровими грошима?
Виявляється, в Україні таких лише 7%. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus, яке було зроблено для "Сьогодні".
Втім, 13% з опитаних планують найближчим часом придбати криптовалюту, а 61% категорично проти таких інвестицій.
Далі по темі
При цьому більше цифровими грошима у нас в країні цікавляться чоловіки – вони й більше володіють, і більше планують купувати.
Але вистачає і тих, хто взагалі не розуміє, про що йдеться. Майже 10 відсотків не знає, що таке криптовалюта, а більшість їх представляє молоде покоління, що дуже дивно.
Що таке криптовалюта
Криптовалюта – це віртуальні гроші, платежі якими проходять у своїй системі, не пов'язаній із банками. Найвідомішою криптовалютою є Bitcoin. Нині його курс перевищує 40 тисяч доларів.
Зберігається криптовалюта в спеціальних електронних гаманцях, а видобувають її за допомогою комп'ютерних обчислень, для чого потрібна потужна відеокарта та багато енергії. Тому багато країн виступають проти криптовалюти, адже її добування спричиняє високе навантаження на енергосистему.
Новини криптовалют
- Назріває криптошторм! Чи варто купувати біткоїн і яким буде курс
- Чи підніметься біткоїн до 40 тисяч доларів? Неоднозначний прогноз на лютий
- Зробив фуа-гра із суперників! Досвідчений малазієць виграв 864 тисячі доларів у криптовалюті
- Рекорд онлайн? Анонім сів грати в покер із божевільною сумою у криптовалюті
- Ілон Маск з'їсть хепі-міл у прямому ефірі через кризу на крипторинку