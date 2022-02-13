iPhone не по карману: сколько украинцы готовы потратить на новый смартфон

Среди главных факторов при выборе нового смартфона является его стоимость. Но, оказывается, украинцы отдают предпочтение моделям из среднего сегмента, нежели флагманам

Какие смартфоны выбирают украинцы. Фото: 808.media / Фото: Коллаж: Сегодня

38,5% респондентов выбирают смартфоны в ценовом сегменте от 5 до 10 тысяч гривен. При этом, процент девушек и мужчин практически одинаковый и растет с возрастом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus, который был сделан для Техно Сегодня.

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Немного меньше, а именно 31,8%, выбирают бюджетную категорию до 5 тысяч грн. Меньше всего такие модели интересуют молодежь.

Всего Пол Возрастной интервал Мужчина Женщина 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60 До 5 000 грн 31,8% 31,1% 32,3% 23,4% 25,9% 33,6% 37,6% 34,7% 5 000 – 9 999 грн 38,5% 38,0% 38,9% 31,3% 43,8% 35,1% 39,0% 41,3% 10 000 – 14 999 грн 13,3% 15,5% 11,2% 19,6% 11,1% 16,0% 9,2% 12,9% 15 000 – 20 000 грн 6,6% 5,7% 7,5% 10,6% 10,1% 5,3% 6,7% ,3% Дороже 20 000 грн 4,8% 5,2% 4,4% 8,4% 5,4% 5,9% 2,1% 2,9% Тяжело ответить 5,1% 4,4% 5,7% 6,6% 3,8% 4,1% 5,5% 7,8%

А вот смартфоны от 20 тысяч грн могут позволить себе только 4,8% респондентов. Здесь наибольший процент желающих как раз в возрастной категории 18-24 года.

Кстати, среди тех, кто может себе позволить смартфон из флагманской ценовой категории, лидирует Киев, а смартфоны до 5 тысяч грн больше всего интересуют жителей западной и северной части нашей страны.

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Регіон Восток Запад Киев Север Центр Юг До 5 000 грн 27,9% 41,8% 26,9% 49,8% 23,3% 32,4% 5 000 – 9 999 грн 45,0% 30,9% 32,3% 32,8% 44,3% 40,5% 10 000 – 14 999 грн 12,2% 11,4% 17,3% 7,8% 16,1% 11,1% 15 000 – 20 000 грн 5,3% 7,7% 10,4% 2,8% 5,6% 6,8% Дороже 20 000 грн 2,9% 2,7% 8,8% 2,3% 4,7% 6,0% Тяжело ответить 6,7% 5,5% 4,4% 4,5% 5,9% 3,3%

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