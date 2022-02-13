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СЕГОДНЯ Техно

iPhone не по карману: сколько украинцы готовы потратить на новый смартфон

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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13 февраля, 17:22
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Среди главных факторов при выборе нового смартфона является его стоимость. Но, оказывается, украинцы отдают предпочтение моделям из среднего сегмента, нежели флагманам
Какие смартфоны выбирают украинцы. Фото: 808.media
Какие смартфоны выбирают украинцы. Фото: 808.media / Фото: Коллаж: Сегодня

38,5% респондентов выбирают смартфоны в ценовом сегменте от 5 до 10 тысяч гривен. При этом, процент девушек и мужчин практически одинаковый и растет с возрастом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus, который был сделан для Техно Сегодня.

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Немного меньше, а именно 31,8%, выбирают бюджетную категорию до 5 тысяч грн. Меньше всего такие модели интересуют молодежь.

ВсегоПолВозрастной интервал
МужчинаЖенщина18-2425-3435-4445-5455-60
До 5 000 грн31,8%31,1%32,3%23,4%25,9%33,6%37,6%34,7%
5 000 – 9 999 грн38,5%38,0%38,9%31,3%43,8%35,1%39,0%41,3%
10 000 – 14 999 грн13,3%15,5%11,2%19,6%11,1%16,0%9,2%12,9%
15 000 – 20 000 грн6,6%5,7%7,5%10,6%10,1%5,3%6,7%,3%
Дороже 20 000 грн4,8%5,2%4,4%8,4%5,4%5,9%2,1%2,9%
Тяжело ответить5,1%4,4%5,7%6,6%3,8%4,1%5,5%7,8%

А вот смартфоны от 20 тысяч грн могут позволить себе только 4,8% респондентов. Здесь наибольший процент желающих как раз в возрастной категории 18-24 года.

Кстати, среди тех, кто может себе позволить смартфон из флагманской ценовой категории, лидирует Киев, а смартфоны до 5 тысяч грн больше всего интересуют жителей западной и северной части нашей страны.

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Регіон
ВостокЗападКиевСеверЦентрЮг
До 5 000 грн27,9%41,8%26,9%49,8%23,3%32,4%
5 000 – 9 999 грн45,0%30,9%32,3%32,8%44,3%40,5%
10 000 – 14 999 грн12,2%11,4%17,3%7,8%16,1%11,1%
15 000 – 20 000 грн5,3%7,7%10,4%2,8%5,6%6,8%
Дороже 20 000 грн2,9%2,7%8,8%2,3%4,7%6,0%
Тяжело ответить6,7%5,5%4,4%4,5%5,9%3,3%

Другие результаты опросов:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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