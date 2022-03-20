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Илон Маск теряет миллиарды: как война в Украине влияет на самого богатого человека в мире

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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20 марта, 12:15
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Американский миллиардер и гендиректор компании Tesla Илон Маск несет огромные потери из-за российского вторжения в Украину
Бизнес Илона Маска под угрозой
Бизнес Илона Маска под угрозой / Фото: REUTERS

Маск предоставляет Украине оборудование для спутникового интернета Starlink, а также лично вызывает Путина на дуэль, но в скорейшем завершении войны в Украине у американца есть и свои интересы.

Военные действия в Украине вызвали серьезную нехватку компонентов для электромобилей и рекордный рост цены на никель, ключевой компонент аккумуляторов. Ранее мы писали, что в Европе останавливают заводы Volkswagen и BMW из-за войны в Украине.

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Илону Маску не из чего собирать электромобили
Илону Маску не из чего собирать электромобили / Фото: Getty Images

Маск в настоящее время стоит перед трудным выбором: остановить выпуск электромобилей из-за нехватки никеля или выпускать автомобили с менее производительной батареей, рассказала директора по продуктам в Achilles Кэти Тэмблин.

Она считает, что резкий рост цен на никель будет стимулировать производителей электромобилей к снижению качества своих батарей, но это все равно не предотвратит дефицит электромобилей. А ведь еще есть проблема с чипами, которые производятся с помощью Украины.

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Рынок электромобилей столкнулся с дефицитом никеля
Рынок электромобилей столкнулся с дефицитом никеля / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На данный момент с неникелевой батареей может производиться только Tesla 3. Остальные модели Tesla по-прежнему зависят от никеля. Падение продаж приведет к тому, что Маск потеряет миллионы, если не миллиарды долларов.

На прошлой неделе цена никеля на Лондонской бирже металлов выросла на 76 процентов до 50 925 долларов за тонну с довоенных 55 000 долларов. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, пишет express.co.uk.

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