Ілон Маск змінив роботу Starlink заради України

Як ми писали раніше, Starlink запрацював в Україні на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
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А тепер систему адаптували для більш ефективного використання військовими та держслужбовцями.
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Завдяки оновленню ПЗ знизилося споживання енергії та увімкнено мобільний роумінг. Тепер Starlink можна запитати навіть від автомобільного прикурювача та використовувати під час руху.
ЩО ТАКЕ STARLINK
Starlink – це глобальна супутникова система, що забезпечує високошвидкісний інтернет в тих місцях, де доступ до Мережі був недоступний.
Працездатність системи здійснюється за рахунок понад півтори тисячі супутників, що знаходяться на орбіті Землі. На початку лютого потужна геомагнітна буря вивела з ладу 49 супутників. Загалом Маск планує відправити на орбіту близько 30 тисяч супутників.
ЯК ПРАЦЮЄ STARLINK
Для можливості використовувати інтернет від Маска необхідно придбати спеціальний комплект, куди входить база, яку можна ставити на будь-яку поверхню, а також все необхідне для підключення до інтернету, включаючи Wi-Fi-роутер та кабелі.
Для кращої роботи системи бажано, щоб небо було ясним, а сторонні предмети не затуляли тарілку. Її можна встановити на землю, дах будинку або будь-яким зручним для вас способом.
Потім потрібно завантажити спеціальну програму на смартфон і завершити налаштування системи.