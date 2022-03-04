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Илон Маск изменил работу Starlink ради Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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4 марта, 10:27
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Компания американского миллиардера Илона маска SpaceX обновила программное обеспечение свой спутниковой системы Starlink, чтобы облегчить ее работу в Украине
Программное обеспечение Starlink обновили для Украины
Программное обеспечение Starlink обновили для Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Как мы писали ранее, Starlink заработал в Украине после просьбы министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Читайте также: Как в Украине работает Starlink: опыт использования киевского программиста

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А теперь систему адаптировали более эффективного использования военными и госслужащими.

Благодаря обновлению ПО снизилось потребление энергии и включен мобильный роуминг. Теперь Starlink можно запитать даже от автомобильного прикуривателя и использовать во время движения.

ЧТО ТАКОЕ STARLINK

Starlink – это глобальная спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростным интернетом в тех местах, где доступ к Сети был недоступен.

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Работоспособность системы осуществляется за счет более полутора тысячи спутников, находящихся на орбите Земли. В начале февраля мощная геомагнитная буря вывела из строя 49 спутников. В целом же Маск планирует отправить на орбиту около 30 тысяч спутников.

КАК РАБОТАЕТ STARLINK

Для возможности использовать интернет от Маска необходимо приобрести специальный комплект, куда входит база, которую можно ставить на любу поверхность, а также все необходимое для подключения к интернету, включая Wi-Fi-роутер и кабели.

Для лучшей работы системы желательно, чтобы небо было ясное, а сторонние предметы не заслоняли тарелку. Ее можно установить на землю, крышу дома или любым удобным для вас способом.

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Затем нужно скачать специальное приложение на смартфон и завершить настройку системы.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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