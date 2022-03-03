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Як в Україні працює Starlink: досвід використання київського програміста

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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3 березня, 15:25
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Днями Ілон Маск доставив в Україну першу партію обладнання для роботи супутникового Інтернету Starlink. Але як його придбати, куди їхати, кому дзвонити – жодної інформації
Як робить Starlink в Україні
Як робить Starlink в Україні / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Проте програміст із Києва Олег Кутков зумів випробувати інтернет у Києві та поділитися своїми враженнями.

Виявляється, Кутков придбав обладнання Starlink ще кілька місяців тому, але не міг його використати, оскільки в Україні не було доступу до супутників.

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Проте після початку військових дій Ілон Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та надав доступ до системи .

Читайте також: Ілон Маск надіслав Starlink в Україну: як підключитися і скільки коштує

І через 10 секунд після підключення обладнання Кутков отримав сигнал із супутників та підключився до високошвидкісного інтернету.

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"Чесно кажучи, я не вірив, що це спрацює. Думав, що можуть бути якісь проблеми. Але ні, він просто підключився. У мене справді хороша швидкість та зв'язок", – зізнався Кутков The Verge.

Програміст купив пристрій разом із акаунтом на eBay, де ціни становлять від 2000 до 3000 доларів, коли в офіційному магазині – 500 доларів, але чекати на доставку можна і до кінця року.

Олег акцентував увагу на цьому, адже після підключення до нього звернулося багато людей із проханням розповісти, де взяти обладнання.

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Не маючи доступу до супутників Starlink, програміст експериментував із технікою, внаслідок чого вона зараз не може сканувати небо на наявність супутників, але Кутаков просто хотів показати мешканцям України, що Starlink зараз працює.

Втім, Кутков зазначив, що зараз використовувати тарілки Ілона Маска може бути небезпечно, адже є ймовірність, що передачі між наземними приймачами та супутниками можуть стати маяками для повітряних ударів.

"Я не знаю, правда це чи ні, але з технічного погляду це можливо. Тож я буду дуже, дуже обережний", – додав програміст.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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