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Google заборонив називати війну в Україні війною

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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29 березня, 20:41
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Google готується до закриття офісу у Росії
Google готується до закриття офісу у Росії / Фото: REUTERS

Підрядники, які працюють з Google над перекладом тексту компанії для російського ринку, отримали від свого клієнта оновлення – війну в Україні не можна називати війною. Хоча у Росії вже заблокували роботу сервісу Google новини.

"Війна Росії проти України більше не може називатися війною, а лише розпливчато називатися "надзвичайними обставинами"", – йдеться у листі Google.

Внутрішній електронний лист був надісланий керівництвом фірми, яка займається перекладом корпоративних текстів та інтерфейсів додатків для Google та інших клієнтів.

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В інструкціях також зазначалося, що слово "війна" має далі використовуватися на інших ринках і що зміна політики була спрямована на те, щоб Google дотримувався російського закону про цензуру, який був ухвалений одразу після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, на початку березня в Росії ухвалили закон, який передбачає 15 років позбавлення волі за поширення так званої хибної інформації про російські збройні сили.

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Раніше російським виробникам смартфонів заборонили встановлювати Android. А незабаром у Росії можуть заборонити продавати будь-які смартфони з операційною системою Android.

Олександр Трикіша
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