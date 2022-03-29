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Google запретил называть войну в Украине войной

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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29 марта, 20:41
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Google готовится к закрытию офиса в России
Google готовится к закрытию офиса в России / Фото: REUTERS

Подрядчики, работающие с Google над переводом текста компании для российского рынка, получили от своего клиента обновление – войну в Украине нельзя называть войной. Хотя в России уже заблокировали работу сервиса Google новости.

"Война России против Украины больше не может называться войной, а лишь расплывчато называться "чрезвычайными обстоятельствами", – говорится в письме Google.

Внутреннее электронное письмо было отправлено руководством фирмы, занимающейся переводом корпоративных текстов и интерфейсов приложений для Google и других клиентов.

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В инструкциях также отмечалось, что слово "война" должно дальше использоваться на других рынках и что изменение политики было направлено на то, чтобы Google соблюдал российский закон о цензуре, принятый сразу после вторжения в Украину.

Напомним, в начале марта в Росси приняли закон, предусматривающий 15 лет лишения свободы за распространение так называемой ложной информации о российских вооруженных силах.

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Ранее российским производителям смартфонов запретили устанавливать Android. А в скором времени в России могут запретить продавать любые смартфоны с операционной системой Android.

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