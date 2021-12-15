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Google звільнить навіть віддалених працівників через відмову від вакцинації

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
15 грудня, 13:22
В закладинки
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Співробітники Google втратять зарплату і зрештою будуть звільнені, якщо не почнуть дотримуватися політики компанії стосовно вакцинації проти Covid-19
Відмова від вакцинації можуть прийняти за медичними показаннями та релігійними міркуваннями
Відмова від вакцинації можуть прийняти за медичними показаннями та релігійними міркуваннями / Фото: Pixabay

Співробітники техногіганта мають до 3 грудня 2021 заявити про свій статус вакцинації та завантажити документи, що підтверджують це.

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Щоправда, вони можуть також подати заяву про звільнення від щеплень за медичними показаннями або релігійними переконаннями, пише CNBC.

Після 3 грудня Google проведе бесіди зі співробітниками, які не мають щеплень, включаючи тих, чиї заяви про протипоказання або погляди не будуть схвалені.

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У документі йдеться, що співробітники, які не виконали правила вакцинації до 18 січня, підуть в адміністративну оплачувану відпустку на 30 днів.

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Після цього компанія відправить їх у неоплачувану особисту відпустку на термін до шести місяців з наступним звільненням.

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Тут треба врахувати, що Google попросив своїх більш ніж 150 тис. працівників завантажити дані про вакцинацію незалежно від того, чи планують вони приходити в офіс чи ні.

Нагадаємо, раніше Facebook звинуватили у тому, що він заробив сотні тисяч доларів на антивакс-рекламі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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