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Google уволит даже удаленных работников за отказ от вакцинации

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
15 декабря, 13:22
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Сотрудники Google потеряют зарплату и в конечном итоге будут уволены, если не начнут соблюдать политику компании в отношении вакцинации против Covid-19
Отказ от вакцинации могут принять по медицинским показаниям и религиозным соображениям
Отказ от вакцинации могут принять по медицинским показаниям и религиозным соображениям / Фото: Pixabay

Сотрудники техногиганта должны до 3 декабря 2021 заявить о своем статусе вакцинации и загрузить документы, подтверждающие это.

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Правда, они могут также подать заявление об освобождении от прививок по медицинским показаниям или религиозным убеждениям, пишет CNBC.

После 3 декабря Google проведет беседы с сотрудниками, у которых нет прививок, включая тех, чьи заявления о противопоказаниях или взглядах не будут одобрены.

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В документе говорится, что сотрудники, не выполнившие правила вакцинации до 18 января, будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск на 30 дней.

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После этого компания отправит их в неоплачиваемый личный отпуск на срок до шести месяцев с последующим увольнением.

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Тут надо учесть, что Google попросил своих более чем 150 тыс. сотрудников загрузить данные о вакцинации независимо от того, планируют ли они приходить в офис или нет.

Напомним, ранее Facebook обвинили в том, что он заработал сотни тысяч долларов на антивакс-рекламе.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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