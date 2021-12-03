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Голокост і нацизм у США: Facebook заробив сотні тисяч доларів на антивакс-рекламі

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
3 грудня, 17:49
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Соціальна мережа Facebook дозволяла розміщувати за гроші рекламу, що просуває повідомлення проти вакцини
Facebook заробив на антиковидній рекламі
Facebook заробив на антиковидній рекламі

У рекламі реакцію Штатів на пандемію Covid-19 порівнювали з діями нацистської Німеччини та підштовхували людей до повалення влади.

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Автори реклами також ставили під сумнів результати виборів 2020 року , коли президентом став Джо Байден, передає CNN .

Рекламу розміщували компанії, які за останні кілька років витратили на Facebook сотні тисяч доларів.

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Як повідомляє видання, цього тижня ведуча Fox News Лара Логан обурила людей, порівнявши доктора Ентоні Фаучі з сумнозвісним нацистом, відомим як "Ангел смерті".

Приблизно водночас на Facebook з'явилася реклама светра з написом:

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"Я родом з Америки, але зараз живу в Німеччині 1941 року".

В іншому рекламному ролику використання вакцин порівнювалося з Голокостом – маючи на увазі, що їх використовують для масового вбивства людей.

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Рекламу розмістила сторінка у Facebook під назвою "Осідлайте червону хвилю". На цій рекламі з травня 2021 року Facebook заробив більше 280 тис. доларів.

Ще одна сторінка, що рекламує футболки із захистом від вакцини, з 2019 року витратила більше 500 тис. доларів на рекламу у Facebook.

Компанія Ride The Red Wave справді продає специфічні футболки: окрім протестів проти вакцинації, там також закликають скинути Байдена, заборонити аборти та рівні права для ЛГБТ.

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Представник Meta визнав, що вищеописана реклама суперечить політиці дезінформації про вакцини Facebook. Проте, за його словами, систему виявлення її якось пропустили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дорослі та літні люди частіше відчувають депресію через соцмережі.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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