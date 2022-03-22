Google готовится к закрытию бизнеса в России: вывозит сотрудников из московского офиса

Американская корпорация Google начала вывозить свих сотрудников из московского офиса, опасаясь, что после вероятной блокировки Youtube бизнес компании в России закроется

Google готовится к закрытию офиса в России / Фото: REUTERS

На днях в России обвинили Youtube в террористической деятельности, что еще на шаг приблизило видеохостинг к блокировке.

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По информации Bloomberg, Google начал вывозить сотрудников. которые решили уехать из страны. Всего в московском офисе работало 244 человека.

Также источник сообщает, что корпорация ранее эвакуировала из киевского офиса 50 человек.

Youtube может быть заблокирован в России после того, как Роскомнадзор потребовал прекратить распространять "деструктивную рекламу", под которой подразумевались призывы выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Беларуси.

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Ранее в России компанию Meta признали экстремистской организацией. Meta владеет популярными соцсетями Facebook и Instagram – они уже заблокированы в РФ.