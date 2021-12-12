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Google Assistant начал напевать песню о вакцинах и масках

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
12 декабря, 18:31
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Голосовой помощник может не только рассказать о погоде за окном в ответ на пожелание доброго утра, но и спеть песню об осторожности в пандемию COVID-19
Ассистент от Google научился петь
Ассистент от Google научился петь

Приложение Google Assistant исполнит песню о вакцинах и масках, если его попросить что-нибудь спеть.

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Этот голосовой помощник отличается от своих аналогов разнообразием ответов и чувством юмора, рассказывает канал Rebel News.

Приложение доступно на мобильных устройствах ОС Android, его можно запустить удержанием центральной клавиши.

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До появления помощника управлять функциями Google также можно было голосом, но помощник может поддерживать диалог.

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Среди необычных функций – также работа с фото, например, он может показать вам фотографии вашего кота или собаки, или попросить не разговаривать с ним грубыми словами.

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Напомним, ранее мы писали о самых популярных смартфонах в Украине – как выяснилось, Android обогнал iOS.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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