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Facebook підозрюють у шпигунстві за допомогою розумних окулярів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
21 вересня, 13:14
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У Facebook виникли проблеми через перші розумні окуляри компанії, які вона недавно представила спільно з Ray-Ban. В Європі запідозрили, що за допомогою окулярів можна шпигувати
Окуляри Facebook і Ray-Ban підозрюють в можливості шпигунства
Окуляри Facebook і Ray-Ban підозрюють в можливості шпигунства

Окуляри Facebook і Ray-Ban оснащені лицьовою камерою, яку можна використовувати для фотозйомки і коротких відеороликів за допомогою голосових команд.

Європейські регулятори звернулися до Facebook з проханням продемонструвати, що світлодіодний індикатор, який загоряється під час зйомки, досить привертає увагу інших людей, які можуть потрапити на відео.

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Регулятори стурбовані, що індикатор занадто маленький і є неадекватним механізмом для попередження людей про ризик бути записаними на приховану камеру, пише techcrunch.

"Ми знаємо, що у людей є питання про нові технології і про те, як вони працюють, і для нас важливо, щоб ми були частиною цієї розмови.

Ми будемо працювати разом з нашими партнерами з регулювання, щоб допомогти людям краще зрозуміти, як працює ця нова технологія, і які засоби контролю у них є", – прокоментували претензії в Facebook.

Розумні окуляри від Facebook і Ray-Ban надійшли в продаж раніше в цьому місяці. Їх вартість в США склала 299 доларів. Facebook підтвердив, що в даний час вони також продаються в Ірландії, ЄС і в Великій Британії.

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До речі, раніше ми писали, що Facebook, Twitter і LinkedIn блокують акаунти користувачів з Афганістану.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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