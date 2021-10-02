Німеччина почала перевірку смартфонів Xiaomi після звинувачень Литви

Федеральне агентство з нагляду за кібербезпекою Німеччини проводить технічну експертизу смартфонів Xiaomi. Раніше компанію звинувачували в цензурі певних термінів

У Xiaomi виникли проблеми у Європі / Фото: REUTERS

Прес-секретар МВС не повідомив подробиць про те, яку перевірку проводило агентство. Ймовірно, це стосується звинувачень, які були озвучені напередодні в Литві.

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Нагадаємо, минулого тижня в Литві заявили, що телефони Xiaomi мають вбудовану здатність виявляти і піддавати цензурі такі терміни, як "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" або "рух за демократію".

Xiaomi заявила, що привертає стороннього експерта для оцінки тверджень Литви. Розслідування у Німеччині компанія поки не прокоментувала, пише Reuters.

За даними дослідницької компанії Strategy Analytics, Xiaomi вперше стала провідним постачальником смартфонів в Європі у другому кварталі 2021 року, поставивши рекордні 12,7 мільйона одиниць. Раніше повідомлялося, що Xiaomi стане лідером ринку смартфонів протягом трьох років.