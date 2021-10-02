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Німеччина почала перевірку смартфонів Xiaomi після звинувачень Литви

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
2 жовтня, 14:21
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Федеральне агентство з нагляду за кібербезпекою Німеччини проводить технічну експертизу смартфонів Xiaomi. Раніше компанію звинувачували в цензурі певних термінів
У Xiaomi виникли проблеми у Європі
У Xiaomi виникли проблеми у Європі / Фото: REUTERS

Прес-секретар МВС не повідомив подробиць про те, яку перевірку проводило агентство. Ймовірно, це стосується звинувачень, які були озвучені напередодні в Литві.

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Нагадаємо, минулого тижня в Литві заявили, що телефони Xiaomi мають вбудовану здатність виявляти і піддавати цензурі такі терміни, як "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" або "рух за демократію".

Xiaomi заявила, що привертає стороннього експерта для оцінки тверджень Литви. Розслідування у Німеччині компанія поки не прокоментувала, пише Reuters.

За даними дослідницької компанії Strategy Analytics, Xiaomi вперше стала провідним постачальником смартфонів в Європі у другому кварталі 2021 року, поставивши рекордні 12,7 мільйона одиниць. Раніше повідомлялося, що Xiaomi стане лідером ринку смартфонів протягом трьох років.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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