Xiaomi заблокувала свої смартфони в окупованому Криму

Під блокування потрапляють окупований Крим, Куба, Іран, Сирія, Північна Корея і Судан

Xiaomi почала блокувати смартфони в регіонах, де заборонений їх продаж. Колаж: "Сьогодні"

Компанія Xiaomi почала віддалено блокувати роботу своїх смартфонів в регіонах, куди заборонений експорт гаджетів: в окупованому Криму, на Кубі, в Ірані, Сирії, Північної Кореї і Судані.

Про це повідомив сайт Хda-developers.

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Користувачі, які зіткнулися з обмеженнями, повідомляють, що пристрої виводять на екран повідомлення:

"Політика Xiaomi не дозволяє продаж продукту на території, де ви спробували його активувати. За додатковою інформацією звертайтеся безпосередньо до продавця", – йдеться в повідомленні.

Заблокований телефон Xiaomi

Варто відзначити, що в "Умовах використання Xiaomi вказано, що покупцям забороняється експортувати смартфони в певні регіони. Однак компанія не вказує, що блокуватиме пристрою в разі порушення цього правила.

"Заборонені країни і території включають в себе Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею, Судан і регіон Криму. Якщо клієнт планує експортувати продукцію, придбану у продавця в іншу країну, клієнт повинен отримати необхідні експортні ліцензії (або інші офіційні дозволи)", – йдеться на сайті Xiaomi.

Xiaomi відмовляється від бренду Mi

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Заснована в 2010 році китайська корпорація Xiaomi, яка посідала третє місце в світі і Китаї за обсягом виробництва смартфонів, вирішила відмовитися від бренду Mi .

"Починаючи з третього кварталу 2021 року серія продуктів Xiaomi Mi буде перейменована в Xiaomi. Ця зміна об'єднає наше глобальну присутність бренду і скоротить розрив в сприйнятті бренду і його продуктів", – заявили в компанії.

Зовсім недавно Xiaomi випустила новий флагман Mix 4 і заявила, що в подальшому продукти компанії будуть називатися як виробник – Xiaomi.

Бренд Mi йде

Бренд Mi з'явився на ринку 10 років тому разом з першим смартфоном китайської компанії. Як розповів один із засновників компанії Xiaomi Лей Цзюнь, Mi розшифровується, як "Mobile Internet" і "Mission Impossible".

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Під брендом Mi випускалися:

смартфони;

розумні часи;

ноутбуки;

електросамокати;

побутова техніка.

До слова, у другому кварталі 2021 року китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp обігнав Apple Inc і вперше став другим у світі виробником смартфонів.

Так само нагадаємо, що Vivo створює перший в світі смартфон з камерою-дроном.