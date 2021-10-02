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СЕГОДНЯ Техно

Германия начала проверку смартфонов Xiaomi после обвинений Литвы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
2 октября, 14:21
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Федеральное агентство по надзору за кибербезопасностью Германии проводит техническую экспертизу смартфонов Xiaomi. Ранее компанию обвиняли в цензуре определенных терминов
У Xiaomi возникли проблемы в Европе
У Xiaomi возникли проблемы в Европе / Фото: REUTERS

Пресс-секретарь МВД не сообщил подробностей о том, какую проверку проводило агентство. Вероятно, это касается обвинений, которые были озвучены накануне в Литве.

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Напомним, на прошлой неделе в Литве заявили, что телефоны Xiaomi имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "движение за демократию".

Xiaomi заявила, что привлекает стороннего эксперта для оценки утверждений Литвы. Расследование в Германии компания пока не прокомментировала, пишет Reuters.

По данным исследовательской компании Strategy Analytics, Xiaomi впервые стала ведущим поставщиком смартфонов в Европе во втором квартале 2021 года, поставив туда рекордные 12,7 миллиона единиц. Ранее сообщалось, что Xiaomi станет лидером рынка смартфонов в течение трех лет.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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