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Стережись, Samsung! Xiaomi стане лідером ринку смартфонів протягом трьох років

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 вересня, 12:36
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Xiaomi має намір стати лідером на світовому ринку смартфонів протягом наступних трьох років! Про грандіозні плани компанії заявив генеральний директор Лей Цзюнь
Xiaomi планує вийти в лідери в наступні три роки
Xiaomi планує вийти в лідери в наступні три роки / Фото: REUTERS

Для виконання поставленої мети у компанії є всі чинники – недавно Xiaomi вперше обійшла Samsung і на час стала найкращим брендом смартфонів у світі. До речі, смартфони Xiaomi входять в ТОП-10 кращих камерофонів.

Згідно з даними Counterpoint Research, Xiaomi вдалося обігнати Samsung за обсягом відвантажених пристроїв у червні 2021 року, пише mysmartprice.

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Xiaomi Mi 11i
Xiaomi Mi 11i / Фото: www.mi.com

Факторами його зростання можна назвати падіння Huawei з домінуючого становища, якому судилося обігнати Samsung, але заборона на торгівлю в США і накладені на компанію санкції призвели до того, що вона суттєво втратила свої позиції у світі.

А у Samsung через наслідки COVID-19 у В'єтнамі виникли проблеми з поставками, тому компанія не змогла виконати достатній обсяг поставок своїх пристроїв у червні.

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Лей Цзюнь прагне до того, щоб компанія вийшла в лідери протягом наступних трьох років на постійній основі. Очікується, що її недавній ребрендинг з Mi на Xiaomi також допоможе їй збільшити своє проникнення на західні ринки.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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